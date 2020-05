Nos últimos dias, o Irão e Israel lançaram uma série de ciberataques um contra o outro, que foram revelados pelo Washington Post.

Os iranianos tentaram alterar os componentes da água israelita e travar o abastecimento e Israel provocou o caos no maior porto do Irão, fazendo cair todo o sistema informático.

Na quinta-feira, hackers do Irão e do Hamas atacaram dezenas de sites israelitas, difundindo imagens ameaçadoras. A reportagem é do correspondente da SIC, Henrique Cymerman.