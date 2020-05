Netanyahu diz que foi incriminado com intuitos políticos

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje apresentar-se "de cabeça erguida", no início do seu julgamento por corrupção, em Jerusalém, considerando "ridículas" as acusações feitas pelos promotores públicos.

"Apresento-me de costas e de cabeça erguidas", disse Netanyahu à entrada do tribunal de Jerusalém, onde considerou de "ridículas" as acusações que lhe são feitas de "corrupção, abuso de confiança e peculato".

O primeiro-ministro israelita fez ainda declarações contra o sistema judiciário do seu país, acusando a polícia e os promotores públicos de conspiração por o obrigarem a apresentar-se em tribunal, uma vez que tinha pedido para ser representado pelos seus advogados.

Benjamin Netanyahu, o primeiro chefe de governo israelita a ir a julgamento disse, à chega ao tribunal, que está em curso "um esforço para frustrar a vontade do povo", com o objetivo de derrubarem o seu executivo "de direita", acusando "a esquerda" de procurar nos tribunais o poder que não conseguiu nas urnas.

Netanyahu enfrenta acusações de fraude, abuso de confiança e suborno numa série de casos de corrupção decorrentes de ligações a amigos com poder financeiro. É acusado de aceitar prendas generosas e de oferecer favores aos 'patrões' da comunicação social, em troca de cobertura favorável para si e para os seus familiares. Acusações que nega e que chegam à justiça, após anos de escândalos em redor da sua família.

À chegada ao tribunal, o primeiro-ministro israelita considerou-se uma vítima de uma profunda conspiração montada pelos meios de comunicação social, a polícia, os procuradores e os juízes, para o destituírem.