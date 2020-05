Israel quer que Twitter suspenda conta de Ali Khamenei por mensagens antissemitas

Israel pediu esta segunda-feira ao Twitter a "suspensão imediata" da conta do líder supremo iraniano, 'ayatollah' Ali Khamenei, "pela sua publicação constante" nesta rede social de mensagens "antissemitas e genocidas" contrárias ao país.

O Ministério dos Assuntos Estratégicos fez o pedido por carta ao administrador e fundador da companhia Twitter, Jack Dorsey, informou o jornal digital local Times of Israel.

De acordo com Orit Farkash-Cohen, as próprias políticas do Twitter contra os discursos de ódio "estipulam que um utilizador 'não deve promover a violência, atacar diretamente ou ameaçar outro povo com base na raça, etnia, origem nacional ou credo religioso'", uma regra que considera que Khamenei está a violar.

Os factos acontecem poucos dias após a controvérsia sobre os comentários do líder iraniano, que na sexta-feira passada pediu a eliminação do "vírus sionista", uma referência que provocou uma forte reação por parte do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu.

"Repetimos: quem ameaça destruir Israel coloca-se em perigo semelhante", alertou Netanyahu após as declarações de Khamenei, que também pediu para reforçar, com todos os meios possíveis, os grupos de resistência palestinos num discurso a propósito do dia de Al Quds (Jerusalém, em árabe).

Israel "é um tumor mortal, canceroso e prejudicial" para o Médio Oriente que "será sem dúvida arrancado e destruído", acrescentou o presidente iraniano em comentários também colocados na rede social Twitter.

Após dois meses num relativo segundo plano devido à pandemia covid-19, a tensão entre Israel e o Irão aumentou novamente em maio, num contexto de crescente tensão que incluiu supostos ataques cibernéticos e um aumento no atrito retórico entre os seus líderes, que têm o Twitter como campo de batalha onde lançam ameaças, advertências e censuras.

Israel vê o Irão como um inimigo e uma ameaça existencial na região.