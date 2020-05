Navio português salvou 100 migrantes no Mediterrâneo, mas levou-os de volta à Líbia

Um grupo de 100 migrantes saiu da Líbia para tentar chegar à Europa e foram intercetados pelo navio Anne, de bandeira portuguesa.

De acordo com o Ministério do Mar, o navio acatou as ordens do Centro de Coordenação de Resgates Marítimos de Malta e socorreu o grupo, cumprindo a convenção internacional de salvamento de vidas no mar que recomenda o resgate de pessoas em embarcações precárias.

Os migrantes acabaram por ser levados de volta à origem e entregues à guarda costeira líbia.

A operação contraria, no entanto, a lei internacional da proteção de migrantes e as recomendações da própria ONU, que consideram que a Líbia não é um país seguro para acolher pessoas resgatadas em embarcações, por exemplo devido ao risco de ataques nos centros de detenção.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sugere mesmo a todos os países que não forcem qualquer regresso de um migrante para a Líbia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros garante estar recolher informações sobre o caso e acrescenta que Portugal considera que o principio de não reenvio de pessoas para locais inseguros é fundamental.