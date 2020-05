ONU considera que troca de tiros violaram armistício coreano

Os investigadores das Nações Unidas consideram que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte violaram, na troca de tiros entre eles este mês, o armistício que pôs fim ao confronto que se prolongou entre 1950 e 1953.

A troca de tiros ocorrida no dia 3 de maio - a primeira nos últimos dois anos e meio - ocorreu na Zona Desmilitarizada (Paralelo 38) entre os dois países mas não provocou baixas.

A Zona Desmilitarizada (DMZ) foi estabelecida como zona tampão sendo uma fronteira "de facto" que separa a Península da Coreia.

A DMZ é formalmente supervisionada pelas Nações Unidas que efetuaram uma investigação que contou com a "total colaboração" dos militares da Coreia do Sul.

A Coreia do Norte foi instada a fornecer informações sobre os acontecimentos de 03 de maio mas Pyongyang não forneceu qualquer resposta oficial.

A equipa de investigadores da ONU, liderada pelos Estados Unidos, considera que a Coreia do Norte "atingiu" o armistício ao disparar quatro tiros sendo que a Coreia do Sul também é responsável de não considerar o acordo por ter respondido da mesma maneira.

Mesmo assim, o relatório não consegue determinar se os disparos da Coreia do Norte foram intencionais ou acidentais.

As Nações Unidas recordam que os termos do acordo de 1953 servem para minimizar os riscos de incidentes, incluindo troca de tiros.

Anteriormente as autoridades militares da Coreia do Sul informaram que dispararam tiros de aviso contra a Coreia do Norte depois de "quatro balas do norte" terem atingido postos de vigilância.

Apesar da designação, a Zona Desmilitarizada é a fronteira mais fortificada do mundo, com campos de minas, separações de arame farpado e presença constante de forças de combate em ambos os lados.

A troca de tiros no interior do Paralelo 38 não é comum sendo que o incidente ocorre numa altura em que existem contactos entre Pyongyang e Washington sobre o programa nuclear norte-coreano.

Atualmente, 28.500 soldados dos Estados Unidos estão estacionados na Coreia do Sul.