Stanley Ho era "muito reconhecido a Portugal"

O Presidente da Fundação Oriente considerou esta terça-feira que o empresário Stanley Ho era uma pessoa muito reconhecida, nomeadamente em relação a Portugal, pela oportunidade que lhe deu de ficar com a concessão do jogo em Macau.

"Stanley Ho era uma pessoa que não esquecia as coisas boas que lhe faziam. Era reconhecido (...). Não pensei que uma pessoa que viesse daquele meio fosse tão reconhecida, nomeadamente a Portugal pela oportunidade que lhe tinha dado de ficar com a concessão do jogo de Macau", afirmou Carlos Monjardino, em declarações à Lusa, lamentando a perda de um amigo, falecido esta terça-feira.

O presidente da Fundação Oriente recordou como conheceu o empresário, nos anos 1960, muito antes de ter sido membro do Governo de Macau, o que só aconteceu na década de 1980.

Conheceram-se quando o empresário tentava comprar um terreno na Quinta da Marinha, em Cascais, onde mais tarde construiu uma casa onde nunca viveu, e foi Carlos Monjardino que o levou a conhecer o imóvel, contou.

Mais tarde, já com Carlos Monjardino no Governo de Macau e responsável pelas negociações do contrato de concessão do jogo no território chinês, mas na altura sob administração portuguesa, conheceram-se melhor e tornaram-se amigos.

"No final do contrato de jogo [assinado] ele veio ter comigo e disse-me: 'vocês não querem mais nada'? Eu respondi que não. Mas ele perguntou: não querem um fundo'", relatou Carlos Monjardino, para explicar como tinha nascido a Fundação Oriente, financiada pelas receitas do jogo de Macau.

Esta terça-feira, Carlos Monjardino recordou Stanley Ho como "um homem muito afável, mas um bocadinho reservado quando não conhecia as pessoas" e que "levava muito a sério o reconhecimento a Portugal".

Para Monjardino, o empresário "percebeu, com toda gente percebeu, que o contrato de jogo era assim o totobola ou Euromilhões".

Na opinião do gestor da Fundação Oriente, Stanley Ho já era rico quando negociou o contrato do jogo em Macau, mas a sua "grande fortuna" foi feita depois de ter ficado com aquela concessão, disse.

Hoje, é uma fortuna dividida pelos vários filhos do empresário, mas que Carlos Monjardino considerou que tem crescido porque os filhos, sobretudo Pansy Ho, que tem participação no Casino do Estoril, mas não só, tem conseguido seguir "um caminho" com base no que o pai lhes proporcionou.

O presidente da Fundação Oriente recordou a paixão que o magnata do jogo tinha pela caça e pelos negócios pelo imobiliário, além do jogo.

O magnata do jogo de Macau Stanley Ho morreu esta terça-feira aos 98 anos, em Hong Kong.

Figura incontornável no antigo território administrado por Portugal, e um dos homens mais ricos da Ásia há décadas, a fortuna pessoal de Ho foi estimada em 6,4 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros), quando se reformou em 2018, apenas alguns meses antes do 97.º aniversário, referiu o jornal South China Morning Post, de Hong Kong, cidade onde vivia.

Exemplo acabado de um 'self-made man', Stanley Ho fica para a história como o magnata dos casinos de Macau, terra que abraçou como sua e cujo desenvolvimento surge ligado ao império do jogo que construiu.

Nascido em 25 de novembro de 1921 em Hong Kong, Stanley Ho fugiu à ocupação japonesa para se radicar na então portuguesa Macau, onde fez fortuna ao lado da mulher macaense, oriunda de uma das mais influentes famílias da altura.

Nos anos de 1960, conquista com a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), o monopólio de exploração do jogo, que manteve por mais 40 anos, até à liberalização, que trouxe a concorrência dos norte-americanos.

Stanley Ho marcou a transformação e modernização do território, com a dragagem dos canais de navegação -- imposta pelo contrato de concessão de jogos --, à construção do Centro Cultural de Macau, do Aeroporto Internacional ou à constituição da companhia aérea Air Macau.