Boris Johnson foi ouvido sobre a atitude do assessor

No Reino Unido, continua a polémica em torno do assessor do primeiro-ministro. Esta quarta-feira Boris Johnson foi interrogado sobre o assunto em comissão parlamentar. Não pede desculpa pelo comportamento de Dominic Cummings, mas lamenta o incómodo causado pelo confinamento.

O principal assessor do primeiro-ministro britânico foi para a casa de família, a 400 quilómetros de Londres, em pleno confinamento. Disse que o fez por não ter quem cuidasse do filho, já que ele e a mulher tinham sintomas da Covid-19.

44 deputados conservadores pedem a demissão de Cummings e a oposição exige um inquérito.