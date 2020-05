Primeiro voo tripulado da Space X adiado devido ao mau tempo

O primeiro voo espacial da empresa privada SpaceX, que vai levar a bordo dois astronautas da NASA rumo à Estação Espacial Internacional (EEI), foi esta quarta-feira adiado para sábado por causa das condições meteorológicas desfavoráveis ao lançamento.

"Vamos desmobilizar o lançamento previsto para hoje devido ao tempo desfavorável no percurso de voo. O nosso próximo lançamento vai ser no sábado, 30 de maio, às 15:22 locais [20:22 em Lisboa]", confirmou a SpaceX na rede social Twitter, minutos depois de as equipas envolvidas no lançamento terem decretado a impossibilidade de prosseguir com a descolagem.