Trump diz que voto por correio origina fraude e Twitter pede “fact checking”

Numa publicação no Twitter, Donald Trump diz que o voto por correio pode originar fraude porque as caixas de correio vão ser roubadas, os boletins de voto falsificados e até impressos ilegalmente e assinados de forma fraudulenta.

O Twitter não deixou as declarações de Trump passarem em branco e decidiu tomar uma posição. A rede social marcou como falsas as afirmações do Presidente e alerta para que os utilizadores façam uma “verificação de factos”.

O candidato democrata à Casa Branca prefere centrar o discurso no caso que está a chocar o país. Joe Biden pronunciou-se sobre a violência policial contra um homem negro que morreu depois de ser detido.