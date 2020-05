Líder trabalhista considera Boris Johnson "fraco" por recusar demitir assessor

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, afirmou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mostrou-se "fraco" ao resistir à demissão do assessor Dominic Cummings por desrespeitar as regras do confinamento decretado para travar a pandemia Covid-19.

Um porta-voz de Boris Johnson disse que o primeiro-ministro considera o caso "encerrado", após ter sido conhecido que a polícia britânica concluiu a existência de uma violação "menor" das regras, mas que não pretende abrir um processo.

"O mais importante aqui não são estas questões técnicas, o problema é que, ao não lidar com Cummings de uma maneira forte, o primeiro-ministro não apenas se mostrou fraco (...), o que me preocupa é que as pessoas pensem 'bem, se Cummings não precisa de respeitar as regras, por que preciso eu?'", vincou, em declarações transmitidas pela BBC Radio 4.

Cummings admitiu ter conduzido cerca de 400 quilómetros até à casa de seus pais, em Durham, no nordeste da Inglaterra, durante o confinamento, e depois ter viajado até uma localidade turística, a 50 quilómetros de distância.

A polícia de Durham disse que o segundo trajeto, até à vila de Barnard Castle, poderia ser considerada "uma pequena violação" das regras do confinamento, e que justificaria a intervenção "se ele fosse apanhado em flagrante", mas adiantou que "não há intenção de tomar medidas retrospetivas".

O caso motivou protestos de dezenas de deputados do Partido Conservador e uma sondagem publicada na quarta-feira pelo jornal Daily Mail indicava que 66% dos inquiridos eram a favor de demissão de Cummings e só 17% estavam contra.

No entanto, Boris Johnson resistiu e o porta-voz disse que "o primeiro-ministro considera que Cummings agiu de forma responsável principal e legal tendo em conta as circunstâncias e considera que o caso está encerrado".