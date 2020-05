Obama diz que morte de George Floyd não deveria ser "normal" nos EUA em 2020

O ex-Presidente norte-americano Barack Obama denunciou esta sexta-feira a morte de George Floyd, asfixiado por um polícia durante uma detenção em Minneapolis, vincando que não deveria ser considerada como "normal" nos Estados Unidos.

"Na América de 2020 isso não deveria ser 'normal'", indicou em comunicado o primeiro Presidente negro dos Estados Unidos.

"Caso pretendamos que os nossos filhos cresçam num país à altura dos seus maiores ideais, podemos e devemos fazer melhor", acrescentou.

A morte de George Floyd na segunda-feira provocou manifestações que degeneraram em tumultos em Minneapolis, no Minnesota, norte do país.

Barack Obama partilhou o seu comunicado na rede social Twitter ao explicar que nos últimos dias discutiu com amigos o vídeo dos últimos instantes do afro-americano de 46 anos "que morreu com a cara no chão contra o alcatrão e sob o joelho de um polícia".

Refere-se ainda ao vídeo de Keedron Bryant, um jovem rapaz e cantor de gospel, com de 12 anos, que canta a morte de George Floyd com palavras "Quero apenas viver", que se tornou viral nos Estados Unidos e que um amigo lhe enviou para exprimir a sua "frustração".

"O meu amigo e Keedron vêm talvez de meios diferentes, mas a sua mágoa é a mesma. Partilho-a, tal como milhões de outros", revelou o antigo Presidente.

"É natural pretender que a vida 'se torne justa e normal' quando a pandemia e a crise económica transformam tudo à nossa volta", prosseguiu.

"Mas devemos recordar-nos que para milhões de americanos, ser tratado de forma diferente em função da raça é tragicamente, dolorosamente e de forma revoltante 'normal', seja nas suas relações com o sistema de saúde, com o sistema judicial, praticando 'jogging' ou observando pássaros num parque", destacou.

Barack Obama, 58 anos, fazia desta forma alusão a diversos casos recentes que voltaram a despertar o doloroso debate sobre as violências e as injustiças contra os negros nos Estados Unidos.

A cidade de Minneapolis registou uma terceira noite de tumultos e protestos pela morte de George Floyd, com a Guarda Nacional dos EUA a destacar 500 soldados para tentar controlar a situação.

Milhares de pessoas saíram de novo à rua na quinta-feira em protestos que acabaram em motins e saques, tendo já provocado a morte de um lojista que procurava evitar um roubo.

Na quinta-feira, o governador do Estado do Minnesota, Tim Walz, assinou um decreto para autorizar a intervenção da Guarda Nacional que, esta manhã destacou 500 soldados para a cidade de Minneapolis.