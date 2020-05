Protesto pró-democracia no Brasil termina em violência

No Brasil, um protesto pró-democracia em São Paulo acabou por descambar em confrontos.

A manifestação foi marcada pelas claques do Corinthians e do Palmeiras para protestar contra as políticas de Bolsonaro e os ataques feitos pelo presidente aos meios de comunicação social.

Entretanto apareceram apoiantes de Bolsonaro e a situação ficou fora do controlo.

A polícia utilizou gás lacrimogéneo e balas de borracha numa tentativa de dispersar a multidão, mas os manifestantes ripostaram com o arremesso de paus e pedras.

A avenida Paulista encontra-se cercada por um forte dispositivo policial e há vários helicópteros a sobrevoar a região.