Donald Trump decidiu adiar a cimeira do G7 para setembro porque diz que o grupo está muito ultrapassado e que não sabe lidar corretamente com o que se está a passar no mundo.

O Presidente dos Estados Unidos diz que o grupo não representa corretamente o que se passa no mundo e que vai convidar outros países para participar no encontro.

Uma decisão tomada numa altura em que os Estados Unidos voltaram a registar cerca de mil mortes nas últimas 24 horas.