Eurodeputado aparece numa comissão sem calças

O eurodeputado irlandês Luke Flanagan apareceu esta terça-feira numa reunião virtual da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu sem calças.

No vídeo da sessão, é possível ver o eurodeputado a falar, sentado numa cama, e com uma camisa azul escura. Contudo, a câmara mostrou mais do que ele provavelmente estaria à espera.

Naquele momento, o deputado questionava o Comissário Europeu do Orçamento sobre qual seria a percentagem do plano de recuperação, apresentado pela Comissão Europeia na semana passada, destinado à agricultura.

O Comissário, por seu turno, concentrou a intervenção inicial na revisão das medidas propostas por Bruxelas para aliviar o impacto da crise nos agricultores europeus, ignorando o estado de nudez do deputado.

Ao The Irish Times, Luke Flanagan contou que estava a chegar de uma corrida e que só tinha tido tempo de vestir uma camisa, explicando que faz sempre as reuniões no seu quarto para não ser interrompido pelos filhos. Disse ainda: