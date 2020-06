Israel anuncia testes bem sucedidos de mísseis de curto e médio alcance

A empresa estatal israelita especializada no aeroespacial civil e militar anunciou esta terça-feira a realização "com sucesso" de testes de mísseis balísticos de curto e médio alcance no Mediterrâneo, em contexto de tensão com o Irão e o Hezbollah libanês.

A data de realização dos testes pela sociedade Israel Aerospatial Industry (IAI) é desconhecida, mas sabe-se que foram feitos a partir de um navio para um alvo no mar.

Estes mísseis balísticos de precisão, que fazem parte dos sistemas de artilharia de longa direção, têm um alcance de 90 e 400 quilómetros.

"Nos dois cenários, o míssil foi lançado em direção da sua trajetória, efetuou o seu percurso e atingiu o alvo com a maior precisão. O sistema de lançamento e os mísseis cumpriram com sucesso os objetivos destes testes", com uma margem de erro inferior a 10 metros, sublinhou a IAI em comunicado enviado à AFP, em que agradeceu ao exército pelo apoio nos testes.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, saudou os testes.

"Em plena guerra contra o coronavírus, continuamos a assegurar a segurança de Israel, de maneira ofensiva e defensiva", comentou.

Estes testes ocorrem em contexto regional de tensões com o Irão. A aviação israelita é suspeita de ter multiplicado nas últimas semanas ataques mortíferos contra elementos pró-iranianos na Síria vizinha, aliada de Teerão.

Por outro lado, o Estado israelita está a pressionar a manutenção do embargo de vendas de armas ao Irão, que deve ser levantado e progressivamente a partir de outubro.

Os dirigentes de Jerusalém também seguem de perto a evolução da crise política, económica e social no Líbano, onde pretendem que a eventual ajuda internacional ao país vá de par com a redução da influência do movimento xiita Hezbollah.