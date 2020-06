A Comissão Europeia está à espera de uma época de incêndios florestais "acima da média" na Europa, este verão, e destaca o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), com disponibilidade de apoiar os Estados-membros com meio aéreos. A reserva europeia conta, para já, com 11 aviões e seis helicópteros.

Bruxelas prevê que as temperaturas vão estar acima do normal, principalmente, em junho e outubro e poderá também chover menos do que o habitual.