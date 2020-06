Previstas temperaturas acima do normal de junho a outubro em Portugal e no resto da Europa

Bruxelas avisa para uma época de incêndios acima da média da última década em toda a União Europeia, quer em número de incêndios, quer na extensão de área ardida.

O recado é para que os países se preparem, numa altura em que as previsões apontam para temperaturas acima do normal, e uma precipitação também abaixo do habitual, tendo em conta os modelos climáticos. É o caso de Portugal.