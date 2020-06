Irmãos de 6 e 7 anos morrem em acidente depois de "roubarem" carro ao avô

Dois irmãos de 6 e 7 anos, de Kansas City, no estado norte-americano do Missouri, morreram num acidente de viação, na sexta-feira, depois de terem levado o carro de casa do avô.

Após passarem por um terreno baldio, as duas crianças conseguiram chegar a uma estrada principal.

Segundo o porta-voz da entidade que patrulha as estradas, a velocidade terá sido a principal causa do acidente. O veículo "levantou voo", foi contra os rails, embateu numa árvore, capotou e acabou por se incendiar.

Os dois rapazes não resistiram aos ferimentos e os óbitos foram declarados no local.

Através de uma publicação na rede social Twitter, Darryl Forte, xerife do condado de Jackson, informou que foi aberta uma investigação de modo a identificar de que forma os dois irmãos conseguiram ter acesso ao carro.