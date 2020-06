As desavenças entre Pentágono e Trump: o que significam?

Donald Trump está a ser criticado pelas altas chefias militares pelo modo como está a lidar com os protestos no país. O secretário de Estado da Defesa recusou o plano da Casa Branca, que previa o envio de paraquedistas para as ruas.

O correspondente da SIC nos Estados Unidos, Luís Costa Ribas, explica o "simbolismo muito grande" nesta desavença e fala na tradição do país de "subordinação total e indiscutível" dos militares ao poder político.