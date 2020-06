Cimeira internacional angaria cerca de 8 mil milhões de euros para vacinação

Uma cimeira internacional para angariar fundos para a Aliança das Vacinas Gavi superou a meta ao obter compromissos de financiamento de 8,8 mil milhões de dólares (7,8 milhões de euros) até 2025, anunciou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"O trabalho coletivo desta cimeira vai salvar até oito milhões de vidas", afirmou o chefe do Governo britânico, que foi o anfitrião do evento, realizado virtualmente através pela internet devido às restrições impostas pela pandemia Covid-19.

A Cimeira Global da Aliança das Vacinas (Gavi) pretendia angariar 7,4 mil milhões de dólares (6,74 milhões de euros) para imunizar 300 milhões de crianças nos próximos cinco anos contra doenças como o tétano, sarampo, poliomielite, difteria, rubéola ou cólera.

A Gavi ajudou a imunizar mais de 760 milhões de crianças em todo o mundo nos últimos 20 anos e prevê-se que desempenhe um papel fundamental na disponibilização e no custo de qualquer nova vacina contra o coronavírus para os países mais pobres do mundo.

Portugal, com 100 mil euros, estreou-se como doador para esta organização, juntamente com Finlândia, Nova Zelândia, Butão, Camarões, Burkina Faso, Grécia e Uganda.

O filantropo Bill Gates, fundador da multinacional Microsoft e da Fundação Bill e Melinda Gates, anunciou a contribuição de 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) e para os próximos cinco anos e 100 milhões de dólares (88 milhões de euros) adicionais para o programa de distribuição de uma futura vacina contra a Covid-19.

"Estamos a reunirmo-nos numa época única na história. Nunca tantas pessoas estiveram conscientes da importância das vacinas. Ao mesmo tempo que aceleramos o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, temos de renovar o compromisso para fazer chegar todas as vacinas que salvem vidas a todas as crianças no mundo", disse, no encerramento do evento.