Desastre ambiental no Ártico: derramadas 20 mil toneladas de petróleo

"A dispersão dos hidrocarbonetos foi interrompida, já não vão para mais lado nenhum”, garantiu hoje um representante do Ministério das Situações de Emergência na região de Krasnoiarsk, explicando que a situação foi controlada através de uma represa flutuante e que o bombeamento do combustível já começou a ser feito.

“Estão a ser feitos esforços para eliminar a poluição”, disse a mesma fonte, que admitiu desconhecer se a dispersão do combustível foi interrompida no rio Ambarnaïa ou no lago Piassino (na Sibéria), sendo que o último cenário seria muito mais grave porque corre para o rio que tem o mesmo nome e que é muito importante para a região.

O derrame aconteceu quando um dos tanques de combustível da fábrica de energia Ntek - pertencente a uma subsidiária da gigante de mineração russa Norilsk Nickel - rebentou na semana passada, provocando a fuga de 20.000 toneladas de petróleo.

A situação foi considerada como o pior acidente ecológico com hidrocarbonetos na região pelas organizações ambientais, que estão a ajudar a limitar os danos, num contexto dificultado pelos acessos limitados ao local e pela profundidade do rio, que impede operações de barco.

Putin declarou estado de emergência na região

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou na quarta-feira o estado de emergência e criticou publicamente os responsáveis locais, incluindo o presidente da subsidiária da Norilsk Nickel que demorou a reagir e que acabou por dizer que não tinha havido qualquer falha por parte da empresa.

Pergelissolo está a derreter, afirma empresa

O presidente da fábrica alegou que o tanque foi danificado quando os pilares embutidos no pergelissolo começaram a afundar devido às mudanças climáticas, que estão a derreter o gelo do Ártico mais depressa do que o previsto.

Um especialista da organização ambiental WWF, Alexei Knijnikov, disse, no entanto, que a lei russa exige que qualquer tanque de combustível poluidor seja cercado por uma estrutura de contenção, o que, segundo garantiu, teria evitado o acidente.

"Grande parte da responsabilidade recai sobre a empresa", acusou a WWF.

Rússia vai rever infraestruturas no Ártico

A Rússia ordenou hoje uma revisão de todas as infraestruturas assentes no solo do Ártico, depois do derrame ter sido justificado com o facto de o solo estar a derreter.

"O procurador-geral da Rússia, Igor Krasnov, ordenou que sejam feitas verificações profundas às infraestruturas com pilares embutidos no pergelissolo para evitar que se repitam situações" como a desta semana, indicou o Ministério Público russo em comunicado.

Restabelecimento do ecossistema "levará décadas"

Segundo o Serviço de Emergência Marítima da Rússia, especializado nestes acidentes, o trabalho para parar a dispersão do petróleo naquela área da Sibéria, muito isolada e pantanosa, constituiu um desafio complexo que se vai prolongar durante a limpeza.

"Nunca tinha havido um derrame desta escala no Ártico. Temos de trabalhar muito rapidamente porque o combustível dissolve-se na água", explicou o porta-voz do serviço, Andreï Malov.

Também a organização ecológica Greenpeace Rússia afirmou que este foi o primeiro acidente a uma tão grande escala no Ártico, mesmo quando comparado com o naufrágio do Exxon Valdez, no Alasca, em 1989.

Segundo o porta-voz da Agência russa de Pesca, Dmitri Klokov, o restabelecimento do ecossistema "levará décadas", sublinhando que "a escala deste desastre está a ser subestimada".

O governador da região admitiu que só se apercebeu da extensão real do derrame dois dias depois do acontecimento e através das redes sociais.

Um responsável da empresa detido

Três investigações criminais foram, entretanto, abertas, até porque, segundo o Ministério Público, o petróleo poluiu 180.000 metros quadrados de terra antes de chegar ao rio.

Durante a investigação, um funcionário da Ntek, Viatcheslav Starostine, foi detido.

Norilsk Nickel com historial de acidentes ambientais

Este não foi o primeiro acidente ambiental da Norilsk Nickel, um dos principais produtores mundiais de níquel e paládio – que servem para fabrico de catalisadores e baterias para veículos.

Em 2016, uma das suas fábricas derramou acidentalmente produtos químicos num rio do extremo norte, “pintando-o” de vermelho.