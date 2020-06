Esperadas cerca de um milhão de pessoas para manifestação à porta da Casa Branca

Nas imediações da Casa Branca são esperadas esta noite cerca de um milhão de pessoas. Num braço de ferro com Donald Trump a mayor de Washington deu a uma praça o nome do slogan dos manifestantes que protestam contra o racismo e mandou também escrever no asfalto "Black Lives Matter".

Em Buffalo, onde um homem de 75 anos sofreu uma violenta queda depois de ser empurrado por agentes, 57 elementos da divisão de polícia demitiram-se em bloco, descontentes com a suspensão dos 2 colegas que foram acusados da agressão.