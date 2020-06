Condutor tenta alvejar e atropelar manifestantes em Seattle

A polícia deteve o homem que, este domingo, tentou atropelar e alvejar vários manifestantes em Seattle. O condutor avançou com o carro para o meio de uma manifestação.

As imagens captadas por um telemóvel mostram o veículo a derrubar uma das barreiras policiais, o que provocou desde logo algum pânico entre os manifestantes.

A situação agravou-se quando o condutor saiu do carro com uma arma na mão e, de acordo com as informações disponíveis, pelo menos um manifestante de 27 anos foi alvejado.

O ferido está internado no hospital, mas numa situação considerada estável.

