Crocodilo à solta no Douro com 250 quilos foi abandonado pelo dono

As autoridades espanholas estão à procura de um crocodilo do Nilo, no rio Douro, que terá sido abandonado pelo dono, quando ficou demasiado grande.

No terreno, estão 10 pessoas, entre biólogos e autoridades, e há ainda o apoio de drones, que permitiram descobrir dois ninhos, na zona de Pisuerga, no Douro.

Os ninhos já foram analisados, assim como restos de peixes com mordeduras que apontam para um crocodilo do Nilo, uma espécie considerada muito agressiva pelos especialistas.