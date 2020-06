Crocodilo do Nilo no Rio Douro pode afinal ser uma lontra

As únicas pistas deixadas pelo animal avistado no fim de semana são restos de peixes com mordeduras, que apontam para um crocodilo do Nilo.

Há especialistas que defendem que é possível que o crocodilo tenha sido confundido com uma lontra, uma vez que o réptil prefere águas quentes.