Encontrado tesouro repleto de esmeraldas e diamantes escondido há mais de dez anos

Na última década, milhares de pessoas aventuraram-se nas Montanhas Rochosas para procurarem um tesouro cheio de ouro, rubis, esmeraldas e diamantes, mas essa aventura chegou ao fim, uma vez que o baú foi encontrado.

Forrest Fenn, um colecionador de arte e antiguidades - de 89 anos - criou uma caça ao tesouro há cerca de dez anos, de acordo com a CNN, e anunciou no próprio site que o baú foi encontrado há alguns dias por um homem que não quer ser identificado.

O homem confirmou a descoberta depois de enviar ao colecionador uma fotografia das novas riquezas.

"Não conheço a pessoa que o encontrou, mas o poema no meu livro levou-o ao local exato".

As pistas que levaram à localização do tesouro foram incluídas num poema de 24 linhas publicado na autobiografia de Fenn de 2010 "The Thrill of the Chase".

O tesouro, estimado em mais de um milhão de dólares, foi uma maneira de Fenn inspirar as pessoas a explorar a natureza.

O colecionador estima que cerca de 350 mil pessoas de todo o mundo foram procurar o baú.