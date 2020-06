Violência e vandalismo em Londres

Este fim de semana ficou marcado por atos de violência e vandalismo, nos protestos contra o racismo que decorreram em Londres.

Na rede social Twitter, o primeiro-ministro britânico deixou críticas à violência que se viveu no país e escreveu que as pessoas têm direito às manifestações pacíficas, mas que não podem atacar as autoridades.

Boris Johnson disse ainda que a violência se sobrepôs aos motivos pelos quais os manifestantes protestavam e que os responsáveis vão ser identificados.

Este domingo, pelo menos 14 polícias ficaram feridos, depois de confrontos com manifestantes.

