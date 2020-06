EUA e Rússia discutem tratado de armas nucleares

Os Estados Unidos e a Rússia começam a discutir este mês o controlo de armas estratégicas, uma informação foi avançada, esta terça-feira, por um enviado de Donald Trump.

O tratado que está em vigor termina em fevereiro e a Federação Russa já propôs aos Estados Unidos a extensão da duração do documento, mas Trump quer um acordo tripartido que inclua a China.

O país asiático já terá sido convidado a entrar para as negociações mas, em janeiro, um porta-voz do governo chinês disse que a China não tinha interesse em participar.

De acordo com um dirigente do governo norte-americano a discussão sobre o armamento nuclear deverá ter início já no final deste mês.