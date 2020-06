Biden vence primarias de West Virgínia e Geórgia

Joe Biden venceu, na terça-feira, as primárias do partido democrático no estado de West Virginia e Geórgia e Donald Trump venceu o voto republicado em West Virgínia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, venceu, sem surpresas, por uma esmagadora maioria de cerca de 90% dos votos. Biden foi declarado vencedor na terça-feira, depois de um dia de problemas de votação na Geórgia.

Os eleitores relataram longas filas e que vários equipamentos não funcionaram.

Os locais de votação em pelo menos nove municípios estenderam as horas de votação por causa desses problemas.

Tanto o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, como o Presidente norte-americano, Donald Trump, já conquistaram os últimos delegados necessários para garantir a candidatura à Presidência dos EUA.

Trump conquistou os últimos necessários em março, Biden na sexta-feira.