Marido da Rainha de Inglaterra faz 99 anos

O Príncipe Filipe de Edimburgo, marido da Rainha de Inglaterra, faz esta quarta-feira 99 anos.

É por isso o consorte mais velho da história do Reino Unido e, devido à pandemia, está confinado no Castelo de Windsor, a cerca de 40 quilómetros de Londres, com a Rainha Isabel II, com quem está há já 72 anos.

Também a Rainha de Inglaterra comemorou os 94 anos em abril, já afastada da família e sem as tradicionais homenagens reais.

Desde 2017 que o príncipe Filipe está afastado dos compromissos oficiais e não é visto em público desde uma breve hospitalização no final do ano passado, devido a "problemas de saúde pré-existentes".