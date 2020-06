PIB do Reino Unido sofre queda mensal recorde em abril

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 20,4% em abril, uma queda mensal recorde, informou esta sexta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas (ONS).

Os dados hoje divulgados representam uma queda maior do que a estimada pelos analistas britânicos.

Esta contração recorde é relativa ao mês em que o território esteve em confinamento devido à pandemia da covid-19, imposta no final de março.

Em maio, as autoridades do Reino Unido anunciaram uma contração de 2% do PIB britânico no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2019, o maior decréscimo desde o quarto trimestre de 2008.

De acordo com os últimos dados, o Reino Unido registou, desde o início da pandemia, 41.279 mortos e mais de 291 mil casos.