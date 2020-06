O trabalho infantil pode ter o primeiro aumento ao fim de 20 anos. O alerta é feito pela UNICEF e pela Organização Internacional do Trabalho esta sexta-feira, data em que se assinala o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.

Outro dos alertas feito no relatório é sobre as crianças que já são vítimas de trabalho infantil, que correm o risco de ser forçadas a trabalhar mais horas e em piores condições.

As organizações defendem uma maior fiscalização no mundo pós-confinamento. Nos últimos anos, 94 milhões de crianças foram resgatadas do mundo do trabalho infantil.