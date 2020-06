Este ano a celebração do aniversário da rainha Isabel II foi mais discreta

A celebração do aniversário da rainha Isabel II de Inglaterra decorreu este sábado de forma mais discreta do que é habitual.

A cerimónia militar, agendada para o segundo sábado de junho, aconteceu no interior do Palácio de Windsor, ao contrário do festejo habitual: uma parada militar nas ruas do centro de Londres.

Esta celebração mais contida prende-se com as medidas de distanciamento social impostas pelo novo coronavírus.

A rainha britânica cumpriu 94 anos de idade em abril, mas a celebração pública da data é adiada para mais tarde devido ao mau tempo. Isabel II é a monarca viva detentora do reinado mais longo em todo o mundo: 68 anos.