Em pleno clima de tensão com as mais altas patentes militares nos Estados Unidos, nomeadamente com o chefe do Estado-Maior e o secretário da Defesa, Donald Trump compareceu este sábado perante mais de 1.100 cadetes recém-formados na academia militar de West Point.

O Presidente norte-americano não se coibiu de voltar a referir a pandemia de coronavírus como praga chinesa. Trump falou ainda de política internacional e do próprio aniversário.