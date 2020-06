Barras de ouro no valor de 170 mil euros foram esquecidas num comboio na Suíça

As autoridades suíças estão a tentar encontrar a pessoa que se esqueceu, num comboio, de um pacote cheio de barras de ouro, no valor de quase 170 mil euros.

As barras de ouro foram encontradas num comboio da Swiss Federal Railways (SBB) que viajava da cidade de St. Gallen, no nordeste da Suíça, para Lucerna, uma cidade no centro do país, em outubro de 2019, de acordo com as autoridades.

Segundo a CNN, apesar de "extensas investigações", o dono ainda não foi localizado e as barras de ouro foram confiscadas pelo Ministério Público.

Num comunicado emitido a 2 de junho deste ano, as autoridades explicam que o dono das barras de ouro tem cinco anos para se identificar.