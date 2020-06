Detido enfermeiro suspeito de ter matado oito idosos em Itália

Um enfermeiro suspeito de ter matado oito idosos numa residência sénior na região centro de Itália foi detido após uma investigação de quase dois anos, divulgaram esta segunda-feira as agências noticiosas italianas.

O Ministério Público de Ascoli Piceno, na região italiana de Marche (centro-leste), abriu uma investigação em setembro de 2018 após a ocorrência de cerca de 20 óbitos em circunstâncias "anormais" num lar de idosos localizado naquela zona.

Os investigadores, que apreenderam e analisaram diversos processos médicos, conseguiram identificar o caso de um enfermeiro que, numa fase inicial do inquérito, era suspeito de estar envolvido em dois dos óbitos registados naquela residência sénior e de ter roubado material médico.

Após vários exames médicos, e quase dois anos depois do início do inquérito, o Ministério Público ordenou a detenção do enfermeiro de 57 anos, que neste momento é suspeito de ter matado oito pessoas e de ter tentado matar outras quatro.

O homem, cujo nome não foi tornado público, terá injetado alegadamente as vítimas com doses excessivas de medicamentos, causando posteriormente a sua morte.

Tais atos terão sido cometidos entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2019.

Vários casos deste género têm sido denunciados e investigados em Itália nos últimos anos, envolvendo enfermeiros, enfermeiras e pelo menos um médico.