Morreu o piloto do caça dos EUA que se despenhou no Mar do Norte

O piloto de um avião de caça F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos que se despenhou esta segunda-feira no Mar do Norte morreu, indicou fonte da base aérea norte-americana estacionada no Reino Unido.

"O piloto do F-15C Eagle, da 48.ª Esquadrilha Aérea foi localizado e a sua morte confirmada", indicou a Força Aérea norte-americana num comunicado, que lamentou a "trágica perda" para a esquadrilha e enviou condolências à família do militar, cujo nome só será identificado depois de avisada a família.

Momentos antes, as equipas de busca e salvamento descobriram os destroços do aparelho que se encontrava numa missão de rotina na base da Real Força Aérea (RAF, na sigla inglesa) de Lakenheath, quando se despenhou cerca de 09:40 locais (mesma hora em Lisboa).

A causa do acidente é desconhecida e está a ser investigada.

A Guarda Costeira britânica localizou os destroços do aparelho, cujas operações de recuperação estão em curso, acrescenta-se no comunicado.

Nas operações de socorro foram utilizados helicópteros e botes salva-vidas depois de a Guarda Costeira britânica ter indicado que o avião de caça se tinha despenhado 74 milhas náuticas (137 quilómetros) de Flamborough Head, ao largo da costa de Yorkshire.

"Outros navios que se encontravam próximo estão a deslocar-se para a área do acidente, indicou, por seu lado, a Guarda Costeira britânica em comunicado.

Lakenheath é uma base da RAF que alberga a 48.ª Esquadrilha da Força Aérea norte-americana, situada 130 quilómetros a nordeste de Londres.

A esquadrilha conta com mais de 4.500 militares no ativo.