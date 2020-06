Uso de taser pela polícia dos EUA faz mais de mil mortes

Nos Estados Unidos da América, depois dos protestos anti-racistas que tomaram conta das ruas após a morte de George Floyd, as atenções continuam voltadas para a atuação da polícia e os métodos utilizados na presença de suspeitos.

Uma das armas mais usadas pelos agentes no país é o taser - um equipamento que faz uma descarga de eletricidade que, nalguns casos, chega a matar.

A polícia usa-o em vários momentos e as imagens são consideradas violentas, as primeiras mostram uma atuação policial no estado da Georgia.