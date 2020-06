Intensifica-se a tensão entre as Coreias

A tensão entre as duas Coreias teve esta terça-feira um novo e surpreendente desenvolvimento. Dois dias depois de Pyongyang ter ameaçado uma ação militar contra Seul, a Coreia do Norte fez explodir um posto de ligação diplomática junto à fronteira entre os dois países.

O diplomata da Coreia do Sul, Suh Ho, diz que as ações da Coreia do Norte chocam o mundo.