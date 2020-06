Pacific Gas & Electric assume culpa pelos 84 mortos causados por um incêndio

A Pacific Gas & Electric (PG&E) assumiu esta terça-feira a responsabilidade pela morte de 84 pessoas em resultado de um incêndio devastador, em 2018, que destruiu a localidade Paradise no norte da Califórnia, em novembro.

O presidente executivo da PG&E, Bill Johnson, apresentou a confissão de culpa, em nome da empresa, em 84 acusações de homicídio involuntário, resultante do fogo, que foi atribuído aos problemas da rede elétrica da companhia.

Apesar de a admissão da culpa integrar um acordo, foi feita em tribunal, durante uma audiência dramática concebida para envergonhar publicamente a maior empresa de serviços públicos ('utility') dos EUA por negligenciar a sua infraestrutura.

O nome de cada vítima foi lido em voz alta na sala do tribunal perante o juiz Michael Deems, do condado de Butte, enquanto as imagens dos mortos eram mostradas em ecrã grande. A PG&E também admitiu a culpa em outra acusação relativa a um início ilegal de incêndio.

O acordo inclui a não acusação de executivos da PG&E, a qual, contudo, deve pagar uma multa máxima de 3,5 milhões de dólares (3,1 milhões de euros).Também incluído no acordo está a disposição que impede a empresa de vir a ser investigada criminalmente uma segunda vez.

A PG&E está no meio de uma investigação, que dura há cinco anos, a uma explosão em um dos seus gasodutos que provocou oito mortos, e que está previsto que dure até 2022.

Depois de ter requerido a insolvência em 2019, a PG&E garante que mudou radicalmente a cultura empresarial que dava prioridade à obtenção de lucros para os acionistas, em detrimento da segurança dos 16 milhões de pessoas que dependem dos seus serviços.

O acordo judicial prevê ainda que 11 dos 14 administradores vão ser substituídos e que Bill Johnson abandone o cargo em 30 de junho.