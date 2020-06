Corpos de dois adultos e um bebé afogados encontrados perto da Líbia

Os corpos de dois adultos migrantes africanos e de um bebé de cinco meses, que se terão afogado na sequência de um naufrágio no fim de semana, foram encontrados na costa da Líbia, anunciou a Organização Internacional para as Migrações.

Os três corpos apareceram ao largo da cidade costeira líbia de Zawiya, a cerca de 48 quilómetros da capital da Líbia, adiantou a porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Safa Msehli. Faziam parte de um grupo de 12 pessoas desaparecidas, incluindo duas crianças, e que as organizações humanitárias suspeitam terem-se afogado quando um barco, que levava cerca de três dezenas de migrantes, se afundou, no sábado, no Mediterrâneo.

A Líbia, que possui as reservas de petróleo mais importantes do continente africano, é um país imerso num caos político desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, graças a um conflito que já provocou a morte de mais de 280 civis e 2.000 combatentes e deixou perto de 150.000 pessoas deslocadas enquanto tentam migrar para a Europa.

A maioria dos migrantes faz a perigosa viagem para a Europa em barcos de borracha mal equipados e inseguros, tendo a OIM estimado, em março, que o número de mortes no Mediterrâneo ultrapassou "a triste marca" de 20.000 pessoas desde 2014.

Nos últimos anos, a União Europeia fez algumas parcerias com a Guarda Costeira e outras autoridades da Líbia para interromper o fluxo de migrantes, esforços que foram criticados por muitas organizações humanitárias.

Segundo referem, os acordos deixaram os migrantes à mercê de grupos armados perigosos ou confinados em centros de detenção superlotados e carentes de água e comida.

O tráfico de pessoas é uma das formas de lucro das milícias locais, que governam grande parte da Líbia.