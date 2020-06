O ministro sul-coreano para a unificação das duas coreias apresentou a demissão após Pyongyang anunciar que vai voltar a enviar militares para a fronteira com Seul, e após a explosão de um posto de ligação dipolomática, instalado na fronteira.

As ações da Coreia do Norte anulam o acordo assinado em 2018, para reduzir as tensões militares nas zonas fronteiriças, como revelou o Diretor de operações do exército sul-coreano.

