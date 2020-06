ONU elege hoje cinco membros não-permanentes do Conselho de Segurança

A Assembleia Geral da ONU escolhe hoje o seu presidente, bem como cinco membros não-permanentes do Conselho de Segurança e 18 membros do Conselho Económico, em ambiente de críticas de inoperância.

A Assembleia Geral das Nações Unidas vai escolher cinco dos 10 membros não-permanentes do Conselho de Segurança, bem como os elementos do Conselho Económico e Social e o próximo presidente da Assembleia, que substituirá o nigeriano Tijjani Muhammad-Bande.

Num momento de turbulência, com acusações de imobilismo, ineficácia e incapacidade de resposta perante a crise sanitária global, as Nações Unidas renovam alguns dos seus órgãos perante a desconfiança de observadores e críticas de vários dos seus membros.

Representando quatro grupos geográficos, cinco novos membros não-permanentes entram para o Conselho de Segurança, para um mandato de dois anos, escolhidos por um corpo de 193 Estados membros que apresentarão hoje o seu voto secreto, numa eleição que foi adiada por causa da pandemia de covid-19.

Os candidatos para cada grupo geográfico são: Índia, pelo grupo da Ásia Pacífico; Quénia e Djibuti, pelo grupo africano (onde apenas um pode ser escolhido); Canadá, Irlanda e Noruega, pelo grupo da Europa Ocidental e outros (onde apenas dois podem ser escolhidos); México, pelo grupo da América Latina e Caraíbas.

Estes países substituem a Bélgica, República Dominicana, África do Sul, Alemanha e Indonésia, passando a acompanhar o Níger, Tunísia, São Vicente e Granadinas, Vietname e Estónia.

Depois da retirada da candidatura do Afeganistão, a Índia fica com a sua vitória assegurada, sendo a única candidata do seu grupo geográfico, tal como acontece com o México, no grupo da América Latina.

Para o lugar de presidente da Assembleia Geral, que fica em aberto com a saída do nigeriano Tijjani Muhammad-Bande, a Turquia apresenta a candidatura de Volkan Bozkir, um diplomata de 70 anos e com uma carreira de 39 anos.

A Turquia apresentou o seu nome na esperança de uma aprovação inicial unânime, mas vários países pediram para que houvesse uma votação, que decorrerá também na quarta-feira.

Bozikr foi ministro para os Assuntos da União Europeia, no Governo turco (2014-16) e deputado no parlamento, mas foi na carreira diplomática que passou grande parte da sua vida, tendo passado por vários cargos, incluindo o de vice-cônsul em Estugarda, na Alemanha, primeiro secretário da embaixada da Turquia em Bagdade e cônsul em Nova Iorque.

A Assembleia Geral de hoje vai escolher ainda 18 novos membros para os 54 lugares do Conselho Económico e Social, para um mandato de três anos, cumprindo a sua missão de perseguir os objetivos de desenvolvimento global e preservação do meio ambiente.