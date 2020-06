Primeiro diplomata beduíno da história de Israel diz que seguranças tentaram sufocá-lo

O primeiro diplomata beduíno da história de Israel diz ter sido atirado ao chão por um segurança, que depois colocou um joelho sobre o seu pescoço, a semana passada, no centro de Jerusalém.



Ishmael Khaldi, 49 anos, apresentou uma queixa na policia e está a divulgar o caso que acredita ser de discriminação étnica para chamar a atenção para o que descreve como comportamento racista em partes da sociedade israelita.

O caso ocorrido na passada quinta-feira na estação rodoviária central de Jerusalém foi divulgado por media locais e os seguranças terão reagido ao facto de o diplomata estar a filmar com um telemóvel.

Khaldi diz ter sido imobilizado por três guardas e que um deles colocou a perna sobre o seu ombro, pescoço e orelha, fazendo tal pressão que temeu que o seu pescoço se partisse.

"Gritei 'não consigo respirar, não me consigo mexer'", conta, adiantando que os guardas se acalmaram depois de algumas pessoas que passavam terem começado a gritar e um pouco mais tarde deixaram que se levantasse, enquanto aguardavam pela chegada da polícia.

Yossi Mizrachi, gerente da estação, disse que o diplomata tentou "provocar" e recusou o controlo de segurança exigido no local, o que levou à intervenção dos guardas.

O diplomata refere que a sua pele escura atrai frequentemente a atenção de seguranças nervosos em locais públicos, mas rejeita comparações com o caso de George Floyd, o norte-americano negro morto por polícias de Minneapolis, que provocou protestos em todo o mundo.

Khaldi diz perceber que os seguranças têm um trabalho a fazer, mas considera que existe uma "pequena minoria" que se comportam como "Rambos", especialmente quando lidam com árabes.

Ishmael Khaldi esteve colocado em São Francisco (Estados Unidos) entre 2006 e 2009, antes de se tornar conselheiro do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Avigdor Lieberman.

O atual chefe da diplomacia israelita, Gabi Ashkenazi, disse na rede social Twitter ter falado com Khaldi "um diplomata de longa data e estimado, após o incidente violento que sofreu na estação rodoviária de Jerusalém" e que lhe ofereceu "todo o apoio".

O diplomata está entre o pequeno número de árabes israelitas a alcançar os escalões mais altos da diplomacia, sendo visto como um pioneiro e apresentado pelo governo como uma história de sucesso, depois de ter vivido numa tenda e de ter trabalhado como pastor quando era criança.

Com nove milhões de habitantes, Israel conta com cerca de 1,8 milhões de árabes (20%), dos quais mais de 250.000 são beduínos que vivem principalmente no deserto de Neguev (sul).

Os líderes da minoria árabe denunciam regularmente discriminações em relação à maioria judia do país.

Khaldi diz que continuará a servir Israel com orgulho, mas que sentiu a responsabilidade de falar sobre "questões internas" que afetam a sua comunidade.