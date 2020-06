Síria diz que novas sanções económicas dos EUA são "uma nova forma de terrorismo"

O governo da Síria declarou esta quarta-feira que a imposição das sanções dos Estados Unidos ao abrigo da chamada Lei César, desde esta quarta-feira em vigor, representa uma "nova forma de terrorismo" contra o povo sírio.

O governo de Damasco diz que esta situação acontece numa altura em que o país atravessa uma das suas piores crises económicas desde o início da guerra, em 2011.

"A escalada das sanções contra o povo sírio acrescenta uma nova dimensão e forma ao terrorismo" que os Estados Unidos exercem na Síria, afirmou uma fonte oficial não identificada do Ministério dos Negócios Estrangeiros sírio, num comunicado.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou hoje a entrada em vigor das sanções contra o Presidente sírio, Bashar al-Assad, e outras 38 personalidades das suas relações que fizeram negócios com o Governo de Damasco.

"O primeiro pacote de medidas dos EUA contra a Síria ao abrigo da chamada Lei César mostra que a Administração norte-americana violou todas as regras e leis internacionais e (...) atingiu o fundo do poço com um comportamento banal", referiu a nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.