Turquia envia forças especiais contra rebeldes curdos no Iraque

A Turquia anunciou hoje o envio de forças especiais para o norte do Iraque, no âmbito de uma operação terrestre contra os rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), apoiada pela aviação e artilharia.

"A operação 'Garras de Tigre' já começou. Os nossos heróis das forças especiais estão em Haftanin", escreveu o Ministério da Defesa turco na rede social Twitter, sem especificar o número de soldados destacados.

"Os nossos comandos, que são apoiados por helicópteros de combate e 'drones', foram transportados pela nossa força aérea", acrescentou

O Ministério da Defesa turco justificou o lançamento da operação com o "recente recrudescimento dos ataques às esquadras de polícia e bases militares" da Turquia, localizadas perto da fronteira com o Iraque.

Segundo a mesma fonte, o destacamento dos militares tinha sido precedido de um intenso bombardeamento de artilharia.

A operação é suscetível de criar fricções entre Ancara e Bagdade, que na terça-feira convocou o embaixador turco para protestar contra os ataques da Força Aérea turca às bases do PKK em solo iraquiano, esta semana.

Ancara tinha anunciado que tinha realizado ataques na noite de domingo em Kandil, Sinjar e Hakurk, localidades no norte do Iraque.

A Turquia efetua regularmente ataques aéreos contra as bases do PKK no país vizinho.

O PKK, que desde 1984 trava uma guerrilha em solo turco, é considerado um grupo terrorista pela Turquia, os Estados Unidos e a UE.