Investigadores descobrem que existiram na Austrália dinossauros carnívoros gigantes

University of Queensland

Uma equipa de investigadores australianos analisou um conjunto de fósseis de pegadas e chegou à conclusão que pertenciam a dinossauros carnívoros de grande porte.

As pegadas datam do final do período jurássico, entre 165 e 151 milhões de anos atrás. Tinham entre 50 a 60 centímetros de comprimento e algumas chegavam mesmo aos 80 centímetros. Segundo um comunicado da Universidade de Queensland, os dinossauros tinham cerca de 10 metros de comprimento e até três metros nos quadris.

"Os trilhos de Queensland provavelmente foram feitos por estes dinossauros gigantes. Na altura eram talvez dos maiores dinossauros predadores do planeta", explicou Anthony Romilio, paleontólgo da universidade.

University of Queensland

O investigador diz que já havia evidências científicas que existiram dinossauros carnívoros gigantes na América do Norte, na América do Sul e em África, mas até agora nada indicava que também tinham existido na Austrália.

"As pegadas foram descobertas no teto de uma mina de carvão de Rosewood, perto de Ipswich e Oakey, no norte de Toowoomba, nas décadas de 1950 e 1960", disse Romilio.

Apesar de já terem sido descobertas há mais de meio século, só agora foram descritas cientificamente, como explica a CNN.

Em 2017, a maior pegada de dinossauro do mundo foi também descoberta na Austrália. Com quase 1,75 metros, pertencia a um saurópode, um dinossauro herbívoro de pescoço comprido.