Sismo de 7,4 registado perto da Nova Zelândia

Um terramoto de magnitude 7,4 abanou esta quinta-feira as ilhas de Kermadec, um arquipélago da Nova Zelândia no Oceano Pacífico, sem que as autoridades tenham relatado qualquer dano material ou emitido um alerta de tsunami por enquanto.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que vigia a atividade sísmica em todo o mundo, situou o sismo a 10 quilómetros de profundidade do nível do mar e a 684 quilómetros a nordeste de Opotoki, a cidade mais próxima, localizada na Ilha Norte da Nova Zelândia.

As Kermadec, situadas entre a Nova Zelândia e Tonga, estão desabitadas, com a única exceção do pessoal da base permanente instalada na ilha de Raoul, que possui uma estação meteorológica e de rádio.

A Nova Zelândia fica na falha entre as placas tectónicas do Pacífico e Oceânia e regista cerca de 14.000 terramotos por ano, dos quais 100 a 150 são poderosos o suficiente para serem sentidos.