Supremo dos EUA rejeita fim do programa de proteção de jovens imigrantes

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou esta quinta-feira que a retirada de proteção a cerca de 650 mil jovens imigrantes é ilegal.

O Supremo classificou de "arbitrária" e "caprichosa" a decisão do Governo norte-americano de acabar, em 2017, com o programa criado por Barack Obama que evitava a expulsão de imigrantes com menos de 30 anos que tinham chegado ao país, de forma ilegal, ainda durante a infância.

Fica, desta forma, validado o estatuto de milhares de jovens imigrantes – os chamados “dreamers” –, que corriam o risco de serem deportados. Podem, assim, continuar a trabalhar nos EUA.

Uma decisão judicial tomada por unanimidade que é um relevante revés político para Donald Trump, em ano de eleição presidencial.