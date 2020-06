Trump considera voto por correio como maior risco para reeleição

O Presidente Donald Trump disse que o voto por correio representa a maior ameaça à sua reeleição e sugeriu que as iniciativas judiciais em diversos Estados promovidas pelos seus aliados podem decidir as eleições de novembro.

Trump considerou que uma expansão do voto por correio implicará "a maior fraude eleitoral na história". Em entrevista ao diário Politico publicada esta sexta-feira, o Presidente sustenta que o desfecho das atuais batalhas judiciais que decorrem nos tribunais vão ser decisivas.

"O meu maior risco é que não ganhemos as ações judiciais", referiu à publicação norte-americana."Existem muitas ações a decorrer. E se não vencermos essas ações judiciais, penso que vai colocar a eleição em risco", considerou.

A sua campanha e o Comité Nacional Republicano já desencadearam uma batalha judicial no Nevada, onde os democratas estão a tentar que este Estado atenue as restrições sobre a votação por correio.

Os republicanos também estão ativos no Estados do Novo México, da Pensilvânia e da Geórgia. Em maio, Trump criticou o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, devido à sua ordem executiva para expandir o voto por correio neste Estado, um tema que ganhou particular relevância quando o país se confronta com a pandemia do coronavírus.

Trump argumentou incorretamente que a decisão de Newsom implicaria que os boletins de voto fossem enviados por correio à população da Califórnia, incluindo os não-residentes. De facto, a ordem emitida prevê o envio do boletim apenas às pessoas que estão registadas para votar.

Na quinta-feira, Newsom assinou um decreto destinado a enviar a cada eleitor via correio um boletim de voto para as presidenciais de novembro, e que foi aprovado com o apoio de diversos republicanos.

Diversos estudos indicam um ligeiro aumento da incidência de fraude na votação por correio em comparação com o voto presencial, mas o risco global é muito reduzido.

Em 2017, o instituto Brennan Center for Justice considerou que o risco de fraude é de 0,00004% a 0,0009%. As indicações dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças emitidas durante a pandemia "aconselham o método de votação por correio caso seja autorizado na jurisdição".